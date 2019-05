Ritterliche Lagergruppe

Heidelberg.Einen Benefiz-Mittelaltermarkt zugunsten des Kirchheimer Kinderklubs richtet die Lagergruppe „Die Erben der Bojer“, am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, im Kirchengarten der evangelischen Petruskirche (Hegenichstraße 22) in Heidelberg-Kirchheim aus. Die Besucher erwartet allerlei Spielerei für Klein und Groß, mittelalterliches Lagerleben, Ritterspiele, ein Märchenzelt sowie Handwerk und Händler. Auch für Speis und Trank ist gesorgt, und bei Anbruch der Dämmerung gibt es eine Feuershow als krönenden Abschluss. Der Mittelaltermarkt ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag erwartet die Festbesucher obendrein um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit „mittelalterlicher Predigt“. Mehr Infos gibt es unter kinderklub-kirchheim.de und unter dieerbenderbojer.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019