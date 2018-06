Rockende Festmeile

Anzeige

Weinheim.Mehr als 20 Bands rocken am Wochenende beim größten Open-Air-Konzert der Bergstraße – dem 7. Weinheimer Weststadtfest. Gleich drei Bühnen erwarten die Besucher am Samstag, 16. Juni, auf dem sogenannten Ahornplatz, an der Ecke zur Pappelallee und im Ulmenweg. Von 11 bis 22 Uhr werden die Bands und Formationen dort auftreten und insgesamt rund 30 Stunden Livemusik bieten.

Zur Eröffnung des Stadtfestes mit Fassbieranstich um 11 Uhr auf der Bühne an der Pappelallee tritt ein Chor der Nordstadtfreude auf. Davor und danach geht es mit der Bigband Laudenbach zünftig zu.

Das musikalische Programm auf den drei Bühnen bildet den Rahmen für eine mit mehr als 60 Aktionsständen bestückte Festmeile, die sich über die komplette Länge der Ahornstraße erstreckt. Dazu kommt der Flohmarkt, der schon am frühen Morgen in der Apfel- und Birnenstraße aufgebaut ist.