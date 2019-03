Rollenspieltag in der Bibliothek

Mannheim.Wer spontan ist und schon immer in eine fremde Rolle schlüpfen wollte, ist am Samstag in der Zentralbibliothek richtig. Die Stadtbibliothek und der Rollenspielverein Kurpfalz laden zwischen 10 und 15 Uhr zum Rollenspieltag ein. Für Fans und Neueinsteiger gibt es an diesem Tag viel zu entdecken und auszuprobieren. Der Fantasie und der künstlerischen Freiheit sollen keine Grenzen gesetzt sein. Bei einem solchen Tag kommen Rollen- und Brettspiele zum Einsatz. Ziel ist es, die Kommunikationsfähigkeit und Erzählkompetenz der Teilnehmer zu steigern und Spaß zu haben. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt zum Rollenspieltag ist frei. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019