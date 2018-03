Romantik im Rebenmeer

Anzeige

Bad Dürkheim.Mit den „Weinbergnächten“ strebt das diesjährige Programm der Bad Dürkheimer „Wein-Nächte“ am kommenden Wochenende seinem Höhepunkt entgegen. Am Freitag, 2. März, 18 bis 23 Uhr, und am Samstag, 3. März, 17 bis 23 Uhr, werden die Dürkheimer Weinberge und Trockenmauern hierbei wieder in romantisches Licht getaucht.

Bunte Farbfächer streichen dann über die Rebhänge, und Lichtstrahlen tasten über das abendliche Firmament, während in den Weinbergen zahlreiche Genießer unterwegs sind. 25 Bad Dürkheimer Winzer schenken an beleuchteten Kuppelzelten Probeschlucke ausgewählter Weine aus, Gastronomen kredenzen zudem Pfälzer Spezialitäten. Der Weg der Freiluft-Weinprobe führt über eine Distanz von sechs Kilometern entlang der Weinlagen Michelsberg, Spielberg, Herrenberg und Weilberg. Mit dem Weinpass können 15 Probierschlucke zu 0,05 Litern bei den teilnehmenden Winzern gekostet werden. Das offizielle Glas („Dürkheimer Spitzenweine“) ist inklusive. Der Weinbergspass kostet 22 Euro.

Aber aufgepasst: Der Samstag ist bereits ausverkauft, für den Freitag gab es zuletzt noch wenige Karten. Tickets und weitere Informationen zu den „Weinbergnächten“ gibt es im Internet. mav