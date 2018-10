Roter Teppich für die Kunden ausgerollt

Mannheim.In 14 Mannheimer Stadtteilen lockt am Samstag, 3. November, wieder die Lange Nacht der Kunst und Genüsse alle, die bis Mitternacht bummeln, einkehren und einkaufen – und dabei von einem bunten Kulturprogramm verwöhnt werden wollen. Rund 250 Gewerbetreibende von Sandhofen bis auf die Rheinau, von der Schwetzingerstadt bis Seckenheim haben in ihren Räumlichkeiten regionale Künstler zu Gast, bieten kulinarische Höhepunkte und lassen ihre Läden von 18 bis 24 Uhr offen.

Es sind die Lichter, die schönen Dinge wie Kunst und Musik, der rote Teppich, den man für die Kunden und Gäste ausrollt und damit signalisiert: Ihr seid unsere VIPs. Für Gerhard Engländer, den Erfinder der Langen Nacht der Kunst und Genüsse, gehört all das nach wie vor zum Kern dieser außergewöhnlichen Aktion der Gewerbetreibenden in den Vororten. Dass aus seiner Idee, von der er 2004 Geschäftsleute in seinem Stadtteil überzeugen und zum Mitmachen animieren konnte, einmal ein bundesweit einzigartiger Erfolg wird, hätte sich der Sandhofer Modehändler nicht im Traum ausgemalt. „Nie hätte ich das gedacht“, bekennt Gerhard Engländer freimütig. Er gehört nach wie vor zu den Organisatoren, das Team komplettieren Holger Schmid von SOS Medien sowie der Physiotherapeut Hartmut Walz aus Wallstadt, die sich zur Interessengemeinschaft (IG) Lange Nacht der Kunst und Genüsse zusammengefunden haben.

Überraschungen sind garantiert – etwa in Sandhofen: eine „Hawaiianische Sommernacht“ mit Südsee-Klängen und Hula-Tänzerinnen. Die musikalische Bandbreite des Abends reicht von Gospels über Soul und Funk bis hin zu Meditationsmusik. Und in jedem der 14 Vororte locken kulinarische Gaumenfreuden – vom Känguru-Steak bis hin zu deftiger Hausmannskost.

Alle teilnehmenden Stadtteile verbindet der kostenlose Shuttle-Bus-Service, an den Haltepunkten informieren „Lange Nacht-Guides“ über die nächsten Abfahrtszeiten und die vier Routen. Erstmals gibt es ein stadtumspannendes Gewinnspiel, bei dem eine Reise verlost wird. red

