Rückblick auf Stofflieferanten

Worms/Mannheim.Urban Priol will am Freitag, 21. September, das Wormser Theater mit seinem Politkabarett zum Beben bringen – und spielt vor vollen Rängen. Es gibt schon keine Karten mehr. Zum Glück ist der 57-Jährige sehr umtriebig und kommt Anfang nächsten Jahres noch einmal in die Region. Am Mittwoch, 16. Januar 2019, tritt er mit seinem kabarettistischen Jahresrückblick „Tilt!“ im Rosengarten in Mannheim auf, am Freitag, 8. Februar 2019, in der Heidelberger Stadthalle. „Gesternheutemorgen“ heißt dort das Programm, in dem er auf die letzten 35 Jahre seines kabarettistischen Schaffens beziehungsweise die Anlässe zu eben jenem zurückblickt. Denn Priol hat alles überstanden: 16 Jahre Kohl, sieben Jahre Schröder und „eine unbestimmt in die Zukunft reichende Ära Merkel“. Dazu noch sieben Jahre Köhler und einen Ruckreden-Präsidenten. sdo

