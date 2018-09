Rückkehr zum Schwelgen

Mannheim.„Don’t Bring Me Down“, „Evil Woman”, „Confusion” oder „Livin’ Thing” sind bis heute unvergessene Welthits, mit denen einer Band wie kaum einer anderen die Fusion von Pop und Rock gelang: dem Electric Light Orchestra (ELO). Mit ihrem Frontmann und kreativen Kopf Jeff Lynne kommt die Gruppe am Dienstag, 25. September, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim.

Unverwechselbarer Klang

Mehr als 60 Millionen Alben haben ELO seit ihrer Gründung 1970 verkauft; 2014 kehrte die Band nach etlichen Jahren Pause auf die Bühnen zurück – zur Freunde ihrer Fans. Nach wie vor ist Jeff Lynne die treibende Kraft hinter den britischen Pop-Rock-Giganten, deren Alben „Discovery“, „Xanadu“ und „Time“ sich bis zum Platin-Status verkauften. An diese Erfolge anknüpfen konnten ELO 2015 mit dem aktuellen Album „Alone in the Universe“, das erfolgreich den Stil früherer Tage aufgreift.

Geprägt hat die unverwechselbare Klangästhetik der Briten Jeff Lynne mit seinem genialen Einfall, klassische Elemente in Rock- und Popmusik einzubetten. Violine, Cello, Oboe – dazu orchestrale Klänge, und fertig war ein Sound, auf den die Welt nur gewartet zu haben schien. Daher kommt auch der Bandname: angelehnt an den Begriff Light Orchestra, ein Orchester mit wenigen Musikern.

Schon 1972 gelang dem Electric Light Orchestra mit seinem zweiten Album der kommerzielle Durchbruch: Die Single „Roll Over Beethoven“ stieg ganz oben in den Charts ein. Seitdem knüpfen Lynne und seine Kollegen – wechselnd, heute ist nur noch Tastenmann Richard Tandy als feste Besetzung an Bord – an diesen Erfolg an. Daneben ist der Frontmann auch als Produzent überaus erfolgreich und arbeitet mit Größen wie George Harrison, Tom Petty, Paul McCartney und Mark Knopfler zusammen.

Bei den immer noch rar gesäten Livekonzerten können sich die ELO-Fans auf die neuen Nummern, aber selbstredend auch auf ein Best-of mit den großen Hits seit den Anfängen freuen: ein Abend zum Schwelgen und für große Emotionen. sdo

Info: Dienstag, 25. September, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim; Karten: 75,15 Euro (plus Geb.) unter 01806/57 00 70.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018