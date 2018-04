Rummel auf der Mannheimer Maimess

Am Samstag, 28. April, finden der Rundgang der Ehrengäste und der Fassbieranstich statt.

Am Familientag, am Donnerstag, 3. Mai, und am Mittwoch, 9. Mai, zahlen die Besucher bei den Geschäften nur den halben Preis. Außerdem ist am 9. Mai Kindernachmittag mit Heimkindern.

Beim „Happy Monday“ am Montag, 30. April, und am Montag, 7. Mai können die Gutscheine eingelöst werden, die es im „Mannheimer Wochenblatt“ und bei Facebook gibt.

Am Montag, 7. Mai, veranstaltet das Seniorenbüro Mannheim den Seniorentag.

Das Feuerwerk ist am Freitag, 4. Mai, und am Freitag 11. Mai. ham