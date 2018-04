Rund um den Rasen

Anzeige

Seit einigen Jahren veranstaltet der Luisenpark zwei bis dreimal jährlich Pflanzentage für Fachleute und Hobbygärtner. Im Februar fanden die Schneeglöckchentage statt, nun steht der Rasen auf dem Programm.

Die Eröffnung ist am Freitag um 11 Uhr bei den Rasenflächen am Haupteingang. Eine Anmeldung zu den Vorführungen und Vorträgen ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, Besucher müssen jedoch den Parkeintritt zahlen. Treffpunkt ist die Rasenfläche am Fahnenhügel am Haupteingang. Die Veranstaltungen finden alle im Freien statt.

Für Profis und Amateure

Besucher können mit der Straßenbahn Linie 6 in Richtung Neuostheim bis Luisenpark fahren. Autofahrer gelangen nach der Ausfahrt Mannheim Mitte über die Wilhelm-Varnholt-Allee direkt zu den Parkplätzen am Park. ham

