Rund um Gurt und Spiegel

Altlussheim.Wer erfand den Sicherheitsgurt, woher kommt das Anti-Blockier-System, seit wann gibt es Rückspiegel oder warum ist das Lenkrad auf der linken Seite? Diese und viele weitere Fragen werden in der neuen Sonderausstellung „Erfindungen rund um die Sicherheit im Automobil“ im Altlußheimer Museum „Autovision“ beantwortet.

Das private Museum in der Hauptstraße von Altlußheim zeigt seit 2002 die Entwicklung der Mobilität von der Laufmaschine des Karl Drais bis zum Wasserstoffauto. Man sieht hier Fahrzeuge, die es offiziell gar nicht gibt – Prototypen und teils geheime Entwicklungsstudien. Es bietet mehr als 200 Fahrzeuge, über 80 Wankel-Motoren und über 80 haptische Lernmodelle zu Physik und Technik auf über 2000 Quadratmetern, getragen von der gemeinnützigen „Museum Autovision Horst und Brigitte Schultz Stiftung“.

Im Sonderausstellungsgebäude „X-CUBE“ kommt ab heute die neue Sonderausstellung zum Thema „driving safety“ hinzu. An zehn Stationen bekommt man hier anhand interessanter Exponate, Großdrucke und Multimedia-Shows viel Wissenswertes aus der Historie, Gegenwart aber auch der möglichen Zukunft des sicheren Autos geboten. Selten in echt zu sehen und dadurch besonders beeindruckend sind dabei gleich drei ausgestellte Crash Test Dummies. Die Leihgaben der Fa. CTS (Münster) lassen den Besucher unter die Haut der „Unfalltestpuppen“ schauen. Welche Körperwelten sich unter deren Silikon- und Acrylhülle befinden und wie viel High Tech in ihnen steckt, wird hier detailliert gezeigt.

Die Sonderausstellung wird voraussichtlich bis Ende Mai 2019 zu sehen sein. Einen Aufpreis zur normalen Museums-Eintrittskarte gibt es nicht. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018