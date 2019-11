Rundgang für Jung und Alt

Heidelberg.Ihren beliebten Oma-Opa-Enkel-Tag veranstaltet die Heidelberger Zooschule wieder am Mittwoch, 20. November. Zwischen 15 und 16.30 Uhr gibt es in der Tiergartenstraße 3 geführte Rundgänge passend zum Thema „Jung und Alt“. Unterwegs mit einem Zoo-Ranger, erfahren die kleinen und großen Besucher hierbei jede Menge Wissenswertes zum Familienleben der Tiere. Neben vielen tierischen Geschichten und Spielen darf auch gestreichelt, gepflegt und gefüttert werden.

Zusätzlich zum normalen Zooeintritt kostet die Teilnahme an der Veranstaltung fünf Euro pro Oma/Opa und drei Euro pro Enkel (ab drei Jahren). Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 06221/3955713 oder per E-Mail an info@zooschuleheidelberg.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019