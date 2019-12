Russisches trifft Deutsches

Mannheim.Sie soll seine Lieblingssolistin sein. Sie: Anna Vinnitskaya. Er: Marek Janowski. Sie, die russische Pianistin ist und Gast auf der ganzen Welt, steht fest: Sie liebt die Russen. „Wenn ich russische Musik spiele oder einstudiere, dann dauert es bei mir normalerweise nicht so lang, die Musik zu verstehen und zu lernen. Ich habe dann einfach Glück, dass mir diese Musik im Blut liegt“, so zitiert sie die Musikalische Akademie des Nationaltheaters, dessen Gast Vinnitskaya am Montag und Dienstag, 16. und 17. Dezember, um 20 Uhr ist. Und natürlich spielt sie, unter dem Dirigat Janowskis einen Russen: Prokofjew, dessen 2. Klavierkonzert g-Moll sie auch auf Platte eingespielt hat. Bemerkenswert.

Das Werk entstand mit einer Widmung an Prokofjews verstorbenen Freund Maximilian Schmidhof und vereint in sich eine modernistische und noch der Romantik verpflichtete Klangsprache.

Zum Russen gesellt sich beim 3. Akademiekonzert im Mozartsaal des Rosengartens noch der deutsche Spätromantiker schlechthin: Johannes Brahms. Seine 4. Sinfonie e-Moll. Bei der Uraufführung löste Brahms’ letzte der vier Sinfonien Befremden aus. Der überaus kritische (und gehässige) Musikkritiker Eduard Hanslick, eigentlich ein Anhänger der Brahms’schen Komposition, soll beim ersten Hören ausgerufen haben: „Den ganzen Satz über hatte ich die Empfindung, als ob ich von zwei schrecklich geistreichen Leuten durchgeprügelt würde.“ Unter dem Strich galt das Werk als zu intellektuell und wenig emotional – dennoch trat die Vierte ihren Siegeszug an und ist heute fest im Repertoire verankert.

Info: Marek Janowski und Anna Vinnitskaya: Montag, 16., und Dienstag, 17. Dezember, 20 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens mit dem Nationaltheaterorchester (Info und Karten: 0621/260 44).

