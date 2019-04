Sanfter Rap, starker Text

Mannheim.Sanft und groovig, irgendetwas zwischen Rap, Sprechgesang, Soul und Jazz – so klingt die Musik von Noname. Mit ihrem ersten Album „Room 25“ kommt die 26-Jährige, die doch einen Namen hat – und zwar Fatimah Warner – auch nach Mannheim.

Warner wuchs in Chicago (Illinois) auf, wo sie bei Open-Mic-Nächten und Poetry-Slam-Wettbewerben mitmachte. Das beeinflusste ihre Musik: Ihr Rap ist so sanft, dass man sich fast nicht traut, ihn Rap zu nennen. Und ihre Texte sind weit von dem entfernt, was 50 Cent, Drake oder Post Malone von sich geben – Geld, Partys und Frauen spielen bei ihr nur eine Rolle, wenn sie andere Musiker deswegen kritisiert. Außerdem befasst sie sich mit Themen wie Diskriminierung, Gleichberechtigung, Gentrifizierung, Religion und Kapitalismus.

Einflüsse aus dem Jazz

Die Texte bettet sie mit ihrer sanften Stimme in entspannte Melodien mit jazzigem Klavier sowie Soul- und Blues-Elementen. Als persönliche Einflüsse nennt sie die Jazzpianistin Nina Simone, Rapper André 3000 und Missy Elliott. 2013 rappte Noname auf dem Mixtape „Acid Rap“ von Chance the Rapper mit. 2016 veröffentlichte sie ihr erstes Mixtape, nun das Debütalbum.

Info: Sonntag, 21. April, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim.

Tickets ab 27 Euro unter www.eventim.de/noname

