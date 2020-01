Satchmo, OB Kurz und Ralph Moore

Mannheim.Große Namen ganz unterschiedlicher Coleur geben sich im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis das Mikrofon in die Hand. Am Freitag, 17. Januar, 20 Uhr, steht Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Talkrunde „Jazz x persönlich“ Hausherr Thomas Siffling Rede und Antwort. Gitarren-Ass Claus Boesser-Ferrari sorgt für die musikalische Begleitung (Eintritt: 18 Euro plus Gebühren).

Der exzellente US-Saxofonist Ralph Moore steht am Montag, 20, Januar, um 20 Uhr auf der Ella & Louis-Bühne. Der durch die Jazz-Ikonen Horace Silver und J.J. Johnson bekanntgewordene Musiker tritt mit dem Trio des Stuttgarter Pianisten André Weiß auf (Eintritt: 18 Euro plus Gebühren).

Louis „Satchmo“ Armstrong steht am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, im Mittelpunkt des Ella & Louis-Programms. Der Mannheimer Trompeter Johannes Stange ehrt den Club-Patron mit einer Band um Pianist Thilo Wagner (Eintritt: 18 Euro plus Gebühren). gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020