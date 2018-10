Satire mit Bruno Jonas

Erfahrener Politkabarettist: Bruno Jonas. © C Design Direction

Bensheim.„Nur mal angenommen…“ – überlegt Bruno Jonas am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, im Parktheater in Bensheim. Der Kabarettist stellt sich viele Fragen um das Hier und Jetzt, um Europa und die Politik, das Annehmen und Ablehnen. Er hinterfragt europäische Werte, deren Wert und ihren Preis. Wohin das führt? Das weiß nur Bruno Jonas allein. Manchmal nimmt er auch einfach nur ein Päckchen an. Karten für den vielschichtigen Abend gibt es ab 29 Euro plus Gebühren unter Telefon 01806/570070. sdo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018