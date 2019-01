Satirischer Rückblick

Der Mann mit der Stromfrisur: Urban Priol. © Axel Hess

Mannheim.Er gilt als der Urvogel des satirischen Jahresrückblicks und macht sich einmal mehr pünktlich zum Kalenderwechsel auf, um zurückzublicken – und vielleicht auch voraus: Urban Priol hat sich mit „Tilt!“ selbst einen wandelbaren Klassiker geschaffen, mit dem er am Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, auch im Rosengarten in Mannheim zu erleben ist. Politik, Sozialstudien und kapitalistische Auswüchse: Priol hat alles auf dem Schirm – und in Form von scharfen Pointen auf der Zunge. sdo

