„Saukerl“ kommt nach Kallstadt

Kallstadt.„Kallstadter Saukerl – Isch bin de Beschd“ lautet der Titel eines Stücks mit Ilona Schulz und Alexis Bug (Musik: Karl Atteln), das am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, in der Winzerstuben Weick in Kallstadt, Weinstraße 126, aufgeführt wird. Darin erlebt das Publikum eine alternative Realität, in der Donald Trumps Großvater Friedrich doch noch nach Kallstadt zurück durfte und nicht – wie geschehen – 1905 in die USA abgeschoben wurde. Folglich lebt auch sein Enkel Anton „Toni“ Trump heute nicht im Weißen Haus in Washington, sondern ist Friseurmeister in Kallstadt. Aber auch Toni hat politische Ambitionen und träumt davon, Bürgermeister zu werden. Und um seine Ziele zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. . . Karteninfos gibt es unter palatino-concerts.reservix.de. mav

