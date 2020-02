Saxofone spielen im Viererpack

Mannheim.Es wird sicherlich ein besonderes Konzert im Musensaal des Mannheimer Rosengartens, denn diese Besetzung ist nicht alle Tage zu erleben. Die gerade erst 100 Jahre alt gewordene Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat sich für ihr 3. Meisterkonzert am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr das Clair-Obscur Saxophon-Quartett eingeladen. Und unter dem Motto „Unsterblich“ werden unter der Leitung von Garrett Keast Werke aus der Neuen Welt gespielt.

Da ist Bob Mintzers „Rhythm of the Americas“ – eine Art Konzert für Saxofon-Quartett und Orchester, dann Aaron Coplands „El Salón México“ und aus George Gershwins Klassiker „Porgy and Bess“ das Exzerpt „A Symphonic Picture“ für Orchester.

Der Titel „Unsterblich“ bezieht sich laut Orchester auf den belgischen Erfinder des Instruments Adolphe Sax. Er habe als Kind eine ganze Reihe schwerer Unfälle überlebt, habe eine Stecknadel verschluckt, giftiges Viterol probiert, er sei beinahe beim Baden im Fluss ertrunken und schwer im Treppenhaus gestürzt. Unsterblich ist er dann durch die Erfindung des nach ihm benannten Instruments geworden, das er 1846 patentieren ließ. dms

