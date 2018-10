Schaurig-schönes Vergnügen

Rhein-Neckar.Wer gruseliges Vergnügen sucht, der muss rund um Halloween in der Region nicht lange danach suchen. So öffnet etwa der Holiday Park in Haßloch auch dieses Jahr wieder zu seinen „Fright Nights“ die Pforten.

Am Samstag und Mittwoch, 27. und 31. Oktober, sowie ein weiteres Mal am 3. November verwandelt sich der Park hierbei erneut in einen Hexenkessel, in dem sich Familien ebenso amüsieren können wie hartgesottene Horrorfans.

Tagsüber bietet die Veranstaltung Gruselspaß und schaurig-schöne Dekoration für Groß und Klein; aber wenn es Abend wird, schallen überall Schreie durch die Dunkelheit: In den sogenannten „Scare Zones“ namens „Titty Twister“, „Zombie Factory“, „Camp Sonnenschein“ und – jetzt neu: dem „Freak Circus“ (freigegeben ab 16 Jahren) treiben dann Live-Erschrecker ihr Unwesen (holidaypark.de).

Auch das Sams wartet

Eine der größten Grusel-Shows gibt es seit den 1970er-Jahren auf Burg Frankenstein (frankenstein-halloween.de). Monster, Zombies und Vampirdamen huschen auch im Historischen Museum der Pfalz in Speyer in den Gemäuern umher, wenn dort am Mittwoch, 31. Oktober, die alljährliche Halloween-Party stattfindet.

Außerdem sind Kinder in gruseliger Verkleidung tagsüber in der „Das Sams“-Familienausstellung willkommen: Ab 14.30 Uhr erwartet sie ein Suchspiel, bei dem es eine kleine Überraschung zu gewinnen gibt. Einlass für die Halloween-Party, bei der DJ Didi und DJ Seemann für Stimmung sorgen, ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr, das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Das Museum weist darauf hin, das Gäste zwischen 16 und 18 Jahren nur bis Mitternacht feiern dürfen. Karten gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse (für 13 Euro) und in Online-Ticketshop (14 Euro inklusive Gebühr; mögliche Restkarten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Infos finden sich auch im Internet unter museum.speyer.de.

Gruselspaß für Groß und Klein verspricht zuvor eine Halloween-Veranstaltung, die am Samstag, 27. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Vogelpark Schifferstadt stattfindet. Der Park (Internet: vogelpark-schifferstadt.de) wird hierfür schaurig geschmückt, es gibt Kürbisschnitzen und Kinderschminken sowie Getränke und Essen – wie etwa frische Kürbiswaffeln.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018