Schauspieler mit DJ-Talent

Heidelberg.Schauspieler, Regisseur und jetzt auch noch DJ: Lars Eidinger ist wohl das, was man einen Tausendsassa nennt. Einen Tag nach seinem Gastspiel zu drei Ausstellungseröffnungen in der Mannheimer Kunsthalle (siehe Seite 20) tritt er am Samstag in der Halle 02 in Heidelberg auf.

Neben seiner Karriere als Schauspieler am Theater, beim Film („25 km/h“, „Meckie Messer“) und in TV-Serien („Tatort“, „Babylon Berlin“) hatte Eidinger auch schon mehrere Engagements als Regisseur. Er inszenierte etwa „Romeo und Julia“ an der renommierten Schaubühne in Berlin. Zuletzt hat er mit dem unermüdlich wild stampf-tanzenden Rumpelstilzchen in Deichkinds Video „Keine Party“ ein Millionenpublikum erreicht. Aber nicht nur das. In diesem Jahr hatte Eidinger zudem eine Einzelausstellung als Künstler.

In den vergangenen Jahren hat er sich mit seiner Veranstaltungsreihe „Autistic Disco“ auch als DJ einen Namen gemacht. Seine Partyreihe „Autistic Disco“ steht für eklektische Tanzmusik. Alle Genres sind denkbar – und Überraschungen garantiert.

Einlass ist am Samstag, 26. Oktober im Saal 1 der Halle 02 um 23 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 12 Euro zuzüglich Gebühr. jor

