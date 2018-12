Schick und mit guter Musik

Heidelberg.In der Stadt am Neckar wird nobel und mit guter Musik aus dem alten und in das neue Jahr gefeiert. Die Heidelberger Halle02 lädt auch in diesem Jahr wieder zum Maskenball der Sinne mit Liveband und Musik auf drei verschiedenen Floors ein. Mit einer speziellen Raumgestaltung und festlicher Dekoration sorgen die Veranstalter für ein fantastisches Szenario, um die letzte Nacht des Jahres gebührend zu feiern. Mit der Devise „putzt Euch raus, werft Euch in Eueren besten Anzug oder schickstes Abendkleid“ will man dort jedenfalls das neue Jahr mit Stil empfangen.

Auf den großen Floors gibt es von jeder Musikrichtung etwas – die Macher versprechen „aus allen unseren Veranstaltungsreihen nur die besten Tunes“. Die DJs Man & Machine sorgen mit IndiePopHopRock & Electronics für Partystimmung. Im Club legt Sasch BBC feinste House Music auf und die Band The Blue Berries spielt ein exklusives Live-Set für die VIP-Gäste sowie ein weiteres Set für alle Besucher nach Mitternacht.

Masken für alle Besucher

Für alle Gäste werden Stoffmasken kostenlos an der Kasse verteilt. Um schicke Garderobe wird gebeten und ist für den Einlass erwünscht. VIP-Tickets kosten 49 Euro zzgl. Gebühren und beinhalten ein Büffet sowie Zutritt zu einem separaten Bereich. Für Gäste, die nur zur Feier wollen, gibt es das Partyticket für 20 Euro. Einlass ist für VIP-Gäste um 19 Uhr. Partygäste können ab 22 Uhr feiern.

Feiern mit guter Musik

Silvester ist kein Grund, schlechte Musik zu hören: Unter diesem Motto begleiten die nach Angaben des Veranstalters „besten DJs“ den Jahreswechsel im Karlstorbahnhof – konsequenterweise mit der „besten Musik aus den vergangenen zwölf Monaten“.

Die vom Chop Suey Club bekannten Mädels und Jungs versorgen den Saal mit luftigen Indie-Hits, im Foyer liefert die QMassaka-Crew bunt gemischte Popmusik ab und im KlubK gibt es handverlesene House- und Technoplatten mit dem Clubkultur-Kollektiv Blank. So ist für jeden etwas dabei und auch größere Gruppen mit unterschiedlichen musikalischen Interessen können bei uns unter einem Dach feiern.

Bereits ab 22 Uhr laden Les Primitifs live im Saal zum Tanzen und feiern ein. Les Primitifs würden in der Altstadt von Montevideo ebenso bestehen wie im Hafenviertel von Marseille, in New Orleans genau so wie in Prag.

Denn: Les Primitifs sind eine der wenigen Kapellen, die Ihr Publikum schon auf Rock-, Folk- und Jazzfestivals begeistert haben. Silvester ist immer etwas ganz Besonderes, deshalb überlegen sich die Musiker auch jedes Jahr ein besonderes Programm. Doch wie bei jeder gelungenen Feier dürfen auch die alten Bekannten Lieder natürlich nicht fehlen. Die schönen Erinnerungen und die großen Hits, die jedes Jahr wiederkommen und auf die man schon den ganzen Abend gewartet hat.

Der Eintritt für das Konzert mit anschließender Party im Karlstorbahnhof kostet 17 Euro. Einlass ist um 21 Uhr. Die Tickets für die Silvesterparty sind für rund 15 Euro erhältlich. Die Türen öffnen sich um 23 Uhr für die Gäste. mics

