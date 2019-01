Schicksal lässt grüßen

Scharfer Beobachter: Heinz Rudolf Kunze. © Martin Huch

Mannheim.Heinz Rudolf Kunze meldet sich mit neuem Album und seiner Band Verstärkung zurück. „Schöne Grüße vom Schicksal“ übersendet der 62-Jährige am Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, dem Mannheimer Capitol-Publikum. Es ist das 36. Kunze-Album seit 1981, und erneut hat der Sänger, Schriftsteller und Liedermacher viel zu sagen. 15 neue Titel hat er geschrieben, die von Schicksalsergebenheit ebenso handeln wie von unbeugsamem Trotz, von Tiefschlägen und Glücksmomenten. Live profitiert Kunze von seinen vielen Soloauftritten in den vergangenen Jahren, die seiner Stimme nochmals eine andere Qualität verliehen haben. Gemeinsam mit seiner Band will er sich nun wieder alten und neuen Nummern widmen. sdo

Info: Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 47,05 oder 52,80 Euro unter Telefon 0621/3367333.

