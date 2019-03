Schillerndes Bild von Paris

Mannheim.Über den Fotografen ist kaum etwas bekannt, dafür erzählen seine Bilder umso mehr Geschichten: über seine Stadt, das glamouröse Paris der 1930er Jahre. Gaston Paris (1903-1964) fotografierte alles und alle: Akrobaten im Zirkus, Tänzerinnen des Varietétheaters Folies Bergère, Arme in den Vorstädten, die Mannequins der Surrealisten, moderne Stahlarchitekturen, Zuchthäuser oder Stars des französischen Chansons wie Edith Piaf.

Ab Samstag, 23. März, widmet sich das Forum Internationale Photographie der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) Gaston Paris’ fotografischem Vermächtnis. Und nicht nur das: Die Ausstellung, die bis 30. Juni in Mannheim zu sehen sein wird, bildet den Auftakt einer neuen Kooperation der Reiss-Engelhorn-Museen mit dem Centre Pompidou in Paris, das Nationalmuseum für Moderne Kunst; dorthin wandert die Ausstellung im Anschluss.

Obwohl Gaston Paris einer der populärsten Fotografen war, starb er verarmt und vereinsamt. Den Rang eines Henri Cartier-Bresson oder Robert Doisneau hat er zu seinen Lebzeiten nie erreicht. Zufällig entdeckte dann der Foto-Historiker Michel Frizot Bilder von Gaston Paris und begann zu recherchieren. „Weltweit erstmals widmet sich eine Schau dem facettenreichen Werk von Gaston Paris, der zu den ganz Großen seiner Zunft gehörte. Es freut uns natürlich sehr, dass dieses außergewöhnliche Projekt bei uns Premiere feiert“, sagt REM-Generaldirektor Alfried Wieczorek.

„Die unersättliche Kamera“ lautet der Titel der Ausstellung, ein passender Name, war Gaston Paris doch immer dort, wo etwas passierte, er suchte das Spektakel, die Sensation, um mit seinen Fotoreportagen, die in Zeitungen und dem damals stilbildenden Magazin „VU“ erschienen, das Interesse der Leser am Kiosk zu wecken. Gaston Paris war ein Autodidakt, doch er beherrschte sein Metier wie nur wenige andere. Dabei arbeitete er mit großer Perfektion, inszenierte jedes Foto mit großer Genauigkeit und in teils extremen Perspektiven. sba

Info: Gaston Paris ab Samstag, 23. März, im Forum Internationale Photographie der Reiss-Engelhorn-Museen (Zeughaus C 5).

