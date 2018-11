Schlager-Kaiser hält in Mannheim Hof

Mannheim.Mehr als 40 Jahre lang steht Roland Kaiser schon erfolgreich auf der Bühne und ist immer noch nicht müde, die Stimme für seine Fans zu erheben. Am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, tritt der 66-Jährige in der SAP Arena auf. Anhänger des Schlagersängers können sich auf eine Zeitreise durch sein musikalisches Schaffen freuen – und auf eine mitreißende Bühnenpräsenz, für die Kaiser bekannt ist. Zu seinem 65. Geburtstag im vergangenen Jahr brachte der Berliner ein Best-of-Album unter dem Titel „stromaufwärts – kaiser singt kaiser“ heraus, auf dem sich auch Neuinterpretationen bekannter Hits wie „Dich zu lieben“, „Santa Maria“ und „Alles, was du willst“ finden. Es gibt noch Karten für das Arena-Konzert für 42,90 bis 82,90 Euro (plus Gebühren) unter 0621/1 81 90 333. sdo