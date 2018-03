Schlagzeug-Legende mit Band

Anzeige

Westhofen.Er war und ist für Stars wie Al Jarreau, Pat Metheny, Jan Garbarek, Klaus Doldinger oder Michael Wollny im Einsatz, nun ist er mit seiner Band zu erleben: Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner. Am Freitag, 9. März, 20 Uhr, tritt er in Westhofen im „Gut Leben am Morstein“ (Mainzer Straße 8-10) auf. Begleitet wird er von Christopher Dell (Vibraphon), Roberto Di Gioia (Piano) und Christian Diener (Bass). Haffner ist bekannt für seinen unbestechlichen Drive und seine Kreativität, die ihn auch in viele Rock-, Pop- und Crossover-Bereiche führen. Konzertkarten gibt es für 29 Euro im Internet unter am-morstein.de. sdo