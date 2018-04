Schlösser, Spargel und Schlangen

Anzeige

Aber auch bewährte Partner wie Schloss Schwetzingen – gerade im Jahr des Jubiläums „350 Jahre Spargelanbau“ oder das Hambacher Schloss dürfen nicht fehlen. Auch wenn mancher Besucher zurückweicht – das Reptilium Landau mit seinen Schlangen, Spinnen und Bartagamen ist doch stets wieder eine Attraktion, ebenso wie die Alpakas aus dem Bergtierpark Fürth-Erlenbach.

Ein wichtiger Wirtschaftsstandort, exzellente Wissenschaftler mit weltweitem Ansehen, aber auch hohe Lebensqualität – so wirbt die Metropolregion für den Landstrich an Rhein und Neckar. Aber auch vielen Einheimischen ist nicht bewusst, was die Region alles kann und hat – quasi alles vor der Tür, leicht erreichbar. Ihnen allen bietet Seitz mit dem Stand in der Halle der Metropolregion eine Plattform – und den Service gleich mit, zeigt doch das Team vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar, wie diese Ausflugsziele leicht erreicht werden können. Zudem präsentiert er seine neuen Apps zu den Luftlinientarifen sowie eine neue interaktive Karte.

Und ob Burgen, Schlösser, Zoos, Tier- und Naturpark, „alle haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, damit die Leute nach dem Maimarktbesuch sagen: Da gehen wir mal hin“, so Seitz. Peter W. Ragge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018