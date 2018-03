Schlossgeflüster

Anzeige

Mannheim.Ein Imbiss in der Mittagspause – das ist Alltag. Und damit dieser nicht langweilig wird, zeigt das Barockschloss seine „Lieblingsstücke – eine lebendige Kunstbetrachtung in der Mittagspause“. Am Mittwoch, 28. Februar, gibt es die 30-minütige Sonderführung kostenlos zu erleben.

Bei der Führung „Das Leben bei Hofe“ am Samstag, 14.30 Uhr, werden Kinder und Jugendliche durch die Glanzzeiten des Schlosses geführt. Als Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierten oder später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais. Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm, begleitet die Führung in die wieder eingerichteten Prunkräume.

Aus dem Nähkästchen plaudert am Sonntag, 14.30 Uhr, die Kammerfrau der Kurfürstin und Ehefrau des kurfürstlichen Oberbaudirektors. Und weil die Kurfürstin jederzeit auftauchen könnte, lernen die Gäste zusätzlich etwas über Grundbegriffe des Benehmens bei Hofe. jor