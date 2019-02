Schlossstadt in Narrenhand

Heidelberg.In eine närrische Hochburg verwandelt sich die altehrwürdige Schlossstadt, wenn wenn dort am Dienstag, 5. März der 171. Heidelberger Fasnachtszug für Feststimmung sorgt. Ab 14.11 Uhr schlängelt sich der bunte Lindwurm von der Bergheimer Straße über den Bismarckplatz durch die Hauptstraße, um schließlich auf dem Marktplatz zu enden – wo anschließend auch die große „After-Umzugs-Party“ stattfindet.

„Wir freuen uns über eine rege Teilnahme aller Heidelberger, ein kunterbuntes fröhliches Treiben und eine friedliche Feier!“, so Wolfgang Heindl, der Präsident des Vereins Heidelberger Karneval Komitee 1952 (HKK), der Dachorganisation der Heidelberger Fasnachts-Gesellschaften. „Außerdem sind wir gespannt auf viele schöne und ausgefallene Maskeraden entlang des Zuges.“

Der närrische Ausnahmezustand herrscht indes schon einen Tag zuvor in der Schlossstadt: Am Rosenmontag, 4. März, erfolgt ab 11.11 Uhr der Sturm der Kurpfälzer Trabanten auf das Rathaus, wo Oberbürgermeister Eckart Würzner die Narren begrüßt – traditionell wird mit dieser Aktion die Heidelberger Fasnacht eingeläutet.

Am Dienstag, 5. März, bleibt die Heidelberger Innenstadt dann wegen des Fasnachtsumzuges von 13 bis 17 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen, teilt die Stadt mit. Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass auf dem Bismarckplatz im Bereich des ehemaligen rnv-Kundenzentrums ein Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrer eingerichtet wird. Betroffen von der Sperrung sind unter anderem die Bergheimer Straße ab der Kreuzung Mittermaierstraße, der Bismarckplatz und der Universitätsplatz.

Die in diesem Bereich liegenden Straßenbahn- und Bushaltestellen werden laut Stadt ab zirka 12.30 Uhr nicht angefahren. Während der Sperrung fahren die Bahnen der Linie 23 aus Richtung Handschuhsheim nur bis zur Haltestelle am Bismarckplatz und wieder zurück. Die Linie 5 fährt ab Hans-Thoma-Platz eine Umleitung über die Berliner Straße und den Betriebshof zum Hauptbahnhof. Stadteinwärts fahren die Bahnen der Linie 23 demnach nur bis zur Haltestelle Seegarten und zurück; die Linie 21 wird in dieser Zeit komplett eingestellt. Die Bahnen der Linie 22 aus Richtung Pfaffengrund fahren zur Haltestelle Seegarten und wieder zurück. Die Bahnen der Linie 26 aus Kirchheim kommend enden an der Haltestelle Betriebshof. Von dort aus können in die Innenstadt die Buslinien 32, 34 und 35 genutzt werden.

Während die Mitarbeiter der Stadt am Rosenmontag dienstbereit sind, ist bei der Heidelberger Stadtverwaltung am Dienstag, 5. März, traditionell kein Arbeitstag – alle städtischen Ämter und Dienststellen einschließlich Rathaus sind geschlossen. Für Theaterkasse, Stadtbücherei und Literaturcafé, Recyclinghöfe, GGH, Friedrich-Ebert-Haus und Kurpfälzisches Museum gelten gesonderte Regelungen (siehe Infobox).

In Heidelberg-Ziegelhausen findet bereits zwei Tage vorher, nämlich am Sonntag, 3. März, der Stadtteil-Fasnachtsumzug statt. Dessen Aufstellung erfolgt ab 13 Uhr im Bereich Peterstaler Straße/Wilhelmsfelder Straße. Die Durchfahrt in Richtung Wilhelmsfeld beziehungsweise Ziegelhausen ist dann in der Zeit von 13 bis 16 Uhr gesperrt.

