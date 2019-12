Schmiede öffnet Tore

An der Esse sprühen am Sonntag die Funken. © Wappenschmiede

Elmstein.Zu einem Tag der „Offenen Werkstatt“ öffnet der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr die Pforten des wasserbetriebenen Hammerwerks. Auf die Besucher warten dort Schmiedevorführungen an der funkensprühenden Esse sowie Informationen zu Geschichte und Technik des Kulturdenkmals. Die kleinen und großen Gäste können zudem beim Nägelschmieden ihre Geschicklichkeit an Hammer und Amboss unter Beweis stellen. Geschichten aus dem harten Alltag der Schmiede, Sägemüller und Müller auf der ehemals eng bebauten und „Teufelsinsel“ zwischen Mühl- und Speyerbach runden das Angebot in der Wappenschmiede in der Möllbachstraße 5-7 ab.

Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei, Spenden für den Erhalt und die bauliche Instandsetzung der Wappenschmiede mit Sägemühle sind jedoch sehr willkommen. mav

