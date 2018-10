Schmökern und Stöbern

Worms.Unter dem Motto „Lesen, stöbern, kaufen und genießen“ steht der Bücherbasar der Stadtbibliothek Worms, der anlässlich der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz am Freitag, 26. Oktober, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 27. Oktober, 10 bis 13 Uhr, im und vor dem Haus zur Münze (Marktplatz 10) veranstaltet wird. Angeboten werden etwa Romane, Sach- und Kinderbücher sowie DVDs. Zudem gibt es am Freitag, 11 bis 16 Uhr, frischgebackene Waffeln im Lesecafé. Mit den Bibliothekstagen startet für Kinder von drei bis zehn Jahren in der Jugendbücherei auch der Malwettbewerb „Wer malt den schönsten Hotzenplotz“, bei dem es Preise zu gewinnen gibt. Die Bilder können bis zum 6. November in der Bibliothek abgegeben werden. Die Prämierung erfolgt am 16. November, 15 Uhr, in der Jugendbücherei – am bundesweiten Vorlesetag. mav

