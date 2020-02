Schmudo-Feten, Lumbeball und Prunksitzung

Region.Jetzt gehen die Fasnachtspartys richtig los! Zum Auftakt der heißen Phase der tollen Tage wollen es die Brühler Karnevalisten richtig krachen lassen. Die „Kollerkrotten“ laden zu ihrer SchmuDo-Party am schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, ein. Anders als in den Vorjahren wird die Musik nicht von einer Live-Band gespielt. Die Feier mit DJ René beginnt um 20 Uhr in der Festhalle. Der Eintritt kostet 5 Euro. 16- bis 18-jährige Gäste dürfen bis 0 Uhr bleiben. Gestemmt wird die komplette Bewirtung – nicht nur in der Bar – in Eigenregie.

Ebenfalls am 20. Februar findet die Schmudo-Fete in der Oftersheimer Kurpfalzhalle statt. Auch dort fällt der Startschuss um 20 Uhr. Nach dem gelungenen Auftritt im vergangenen Jahr wollen die „Who2ladies“ einmal mehr die Halle zum Beben bringen. Das Mindestfeieralter ist 18 Jahre. Es lohnt sich, rechtzeitig da zu sein, denn bis 21.30 Uhr ist Happy Hour angesagt. Die Kostümprämierung findet um 23 Uhr statt. Restkarten für 15 Euro gibt’s im Vorverkauf bei Haushaltswaren Oetzel in der Mannheimer Straße 81, an der Abendkasse werden keine Tickets mehr verkauft.

Neu im närrischen Terminplan ist die Fasnachtsfete der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft und der Griechischen Gemeinde am Schmutzigen Donnerstag ab 19.31 Uhr im Lutherhaus. Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse..

Eine feste Größe im Fasnachtspartykalender der Region ist der Ketscher Lumbeball, der am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr in der Rheinhalle gefeiert wird. Organisator Stefan Schneider und sein Team haben mit DJ Eric abermals einen „Sunshine1Live“-Musikexperten“ fürs Mischpult gewinnen können, der sich mit DJ Dimi die „Lumbenbälle“ – also die Fetenhits – gegenseitig zuspielt. Untermalt wird der Sound durch eine zusätzlich installierte Licht- und Laseranlage. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.lumbeball.de zu 15 Euro (Abendkasse 19 Euro). Online kann auch das Vip-Ticket für 59 Euro erworben werden.

Ein göttliches Vergnügen soll die närrische Sitzung der Brühler „Kollerkrotten“ am Samstag, 22. Februar, ab 19.31 Uhr in der Festhalle bieten. Mit einem facettenreichen Programm wollen die Narren den Olymp des Humors erklimmen. Es gibt noch einige wenige Restkarten an der Abendkasse.

Es treten Narren auf, die schon in der Festhalle waren, und solche, für die das eine Premiere ist – Beispiele sind Hildegard Kreiselwiddisch (Helga Kowohl), die „Dubbeglas-Brieder“ (Olli Hermann und Willi Brausch) sowie Fräulein Baumann (Dr. Markus Weber). Für Schwung sorgen die Garden, Schautanzformationen und Solisten des Vereins. Durch das Programm führt Sänger und Sitzungspräsident Claudio Glässer. az/ras

