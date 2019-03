Schnäppchenjagd mit Bier und Musik

Mannheim.Nachtkonsum nennt sich Mannheims größter Event-Flohmarkt, der am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr in der Festhalle Baumhain im Luisenpark stattfindet. Das unbeständige Märzwetter lädt Schnäppchenjäger nicht unbedingt ins Freie ein. Deshalb, so die Aussage der Veranstalter, wollten man unabhängig von Wind und Wetter werden und entschieden sich, in die Halle zu gehen. Um auch die Langschläfer anzusprechen, findet der Flohmarkt in den Abendstunden statt. Live-Musik, Flammkuchen und kaltes Bier sollen für die passende Wohlfühlatmosphäre sorgen. Einlass in die Festhalle ist bis 22 Uhr. tbö

