Mannheim.In den ersten Monaten des Jahres bricht nicht nur unter Gartenliebhabern regelrecht das Schneeglöckchenfieber aus. In England etwa hat sich schon eine rege Szene entwickelt, die der „Snowdropmania“ frönt. Es gibt sie also, die Schneeglöckchen-Sammel-Sucht. Über winterblühende Pflanzen freuen sich schließlich Alle: Sie bringen Licht und Leben die dunkle Jahreszeit.

Wie sehr Schneeglöckchen alle Sinne verzaubern, zeigt der Luisenpark am Samstag und Sonntag. Die charmanten Vorfrühlingsblüher werden in den Mittelpunkt eines zweitägigen Marktes gestellt, bei dem alle, die Schneeglöckchen und andere Winterblumen lieben, auf ihre Kosten kommen. Und winterblühende Pflanzen gibt es viele. Sie alle warten auf Bewunderer und Käufer: Neben Gewächsen mit besonderen Namen wie Hundszahnlilien oder Wiesenrauten, wird es eine Foto-Ausstellung in der Festhalle Baumhain zum Thema geben. Außerdem können Besucher an verschiedenen Schneeglöckchenarten schnuppern oder sich mit Experten vor Ort austauschen.

Mit Mini-Shetland-Ponys auf dem Bauernhof gibt es am Samstag im Luisenpark einen Schnupperkurs für Pferdeliebhaber. In diesen Kursen können Kinder Tierbedürfnisse erspüren und den natürlichen, achtsamen Umgang mit Ponys erlernen. Kinder ab fünf Jahren machen in anderthalb Stunden Kursdauer ein richtiges „Pony-ABC“. Dabei lernen sie, wie man mit Ponys einfühlsam aber konsequent umgeht. Es wird altersgerechtes Wissen über Pflege und Haltung vermittelt. Wie füttert man sie? Was mögen sie nicht und was schadet den Tieren sogar? Wie kommunizieren sie mit Menschen? Ein Angebot, ganz „unmedial“, ganz echt: Die Tiere im Luisenpark zum Anfassen.