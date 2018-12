Schneemann und Eiskönigin kommen

Mannheim.Liebevoll gestaltete Märchenhütten, lebendig gewordene Märchenfiguren, hunderte von echten Bäumen und jeden Tag drei, vier Programmpunkte – das ist der Märchenwald auf dem Paradeplatz. Heute geht es ab 15 Uhr mit Märchentheater los, ab 16 Uhr beginnt das Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine, um 17 Uhr öffnet sich erneut der Vorhang für das Märchentheater und ab 18 Uhr haben sich Eiskönigin Elsa, Anna und Olaf angesagt.

Am Freitag, 14. Dezember hält ab 12 Uhr König Reinhold Hof, ehe um 15 und um 17 Uhr wieder Märchentheater ist. Um 17 Uhr besuchen die Fußballer vom VfR den Märchenwald und geben Autogramme. Um 18 Uhr folgt ein Schautanz der Feuerio-Sternchen und um 20 Uhr wird es heiß – mit der spektakulären, fetzigen Feuershow mit „Danny & friends“.

Am Samstag, 15. Dezember schaut wieder König Reinhold ab 12 Uhr vorbei. Nun ist schon ab 13 und wieder um 15 Uhr Märchentheater, zudem kommt um 15 Uhr die Singschule „Carol Singing“, ehe um 17 Uhr Programm-Macher und Moderator Stefan Hoock die große Zaubershow mit den Hofnarren eröffnet und schließlich um 19 Uhr die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ ansagen darf. Am Sonntag, 12. Dezember schaut wie am Vortag König Reinhold ab 12 Uhr vorbei, ab 13 und wieder um 15 Uhr läuft das Märchentheater. Um 16 Uhr kommt aber ein ganz besonderer Gast: Der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier!

Am Montag, 17. Dezember öffnet sich um 15 und 17 Uhr der Vorhang für das Märchentheater. Am Dienstag, 18. Dezember gelten die gleichen Zeiten. Am Mittwoch, 19. Dezember ist nicht nur zweimal Märchentheater (15 und 17 Uhr), es steigt um 18 Uhr auf die beliebte Musikshow von Naro & Friends.

Jeden Tag zu erleben sind unter anderem Egon, der sprechende Baum, Karussell und Märchenwald-Bahn sowie die ganzen Märchen-Buden und – neu – die Schattenspiele als Teil eines großen Gewinnspiels. pwr

