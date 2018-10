Schock-Rocker aus Skandinavien

Heidelberg.2006 war es die Sensation, als die finnischen Schockrocker Lordi beim European Song Contest den Sieg einfuhren. Inzwischen hat die Band um Frontmann Mr. Lordi ihr neuntes Studioalbum „Sexorcism“ veröffentlicht.

Mit ihm tritt sie am Sonntag, 4. November, 19.30 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg auf. Gäste werden erwartet – und natürlich eine monstermäßige Show mit aufwendigen Kostümen und großem Brimborium.

Lordi können weder schlicht noch leise sein. Die Metalband um ihren mehr als zwei Meter großen Frontmann ist berühmt-berüchtigt für ihre täuschend echt aussehenden Verkleidungen und mitunter skurrile Einfälle, ihre Livekonzerte zu einem Erlebnis werden zu lassen. Mr. Lordi (Gesang), Mr. Amen (Gitarre), Mr. Ox (Bass), Mr. Mana (Schlagzeug) und Mrs. Hella (Keyboards) ziehen alle Register, damit sich ihr Publikum nicht langweilt – und manchmal gelingt es ihnen sogar, die Fans das Fürchten zu lehren; die mögen das. sdo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018