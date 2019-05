Schorle-Rock mit Pfälzer Späßen

Bad Dürkheim.18 Bands auf zwei große Bühnen, kulinarische Vielfalt und ein kulturelles Rahmen- und Familienprogramm erwarten die Besucher beim Bad Dürkheimer Stadtfest, das von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, gefeiert wird. Eröffnet wird es am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Stadtplatz. Im Anschluss spielen dort Beat Tailors & Special Guest, während auf der Schlossplatz-Bühne ab 19.45 Uhr Die anonyme Giddarischde, Schorlerock und Wortwitz nach bester Pfälzer Mund- und Lebensart präsentiert. Am Donnerstag um 14.30 Uhr fällt der Startschuss zum Entenschwimmen auf der Isenach, und am 2. Juni laden die Händler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019