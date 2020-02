Schräger Vogel

Heidelberg.Und noch ein Vorzeige-Musiker der neuen österreichischen Popszene, die so ganz anders ist als die deutsche – rotzfrech, eigenständig, unkonventionell: Voodoo Jürgens. Mit seinen Liedern im Wiener Dialekt, gerne auch mit einer landestypischen Portion schwarzen Humors. hat sich der schräge Vogel in die Herzen des jungen österreichischen Publikums gesungen. Am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr, steht Voodoo Jürgens mit seiner Band in der Halle 02 auf der Bühne. Songs wie „Scheidungsleichn“ oder „Ohrwaschlkräuler“ sprechen für sich. Dieser Typ ist Kult. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020