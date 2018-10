Schrein kommt nach Oggersheim

Ludwigshafen.Ein Schrein mit Reliquien der Heiligen Bernadette Soubirous aus Lourdes ist dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland zu sehen – und macht auf seiner Reise von Mittwoch bis Montag, 31. Oktober bis 5. November, in Ludwigshafen-Oggersheim Station. Das 40 Kilogramm schwere Behältnis mit den Reliquien wird von den Maltesern nach Ludwigshafen transportiert und dort zusammen mit einer Marienstatue sowie einem dreiteiligen Faltaltar ausgestellt. Dies hat das Bistum Speyer mitgeteilt. Während der Schrein in Oggersheim weilt, besteht die Gelegenheit zur Verehrung der Reliquien und zur Mitfeier von Andachten.

Nach dem Empfang der Reliquien im Franziskanerkloster in der Herz-Jesu-Kapelle (Kapellengasse 10) am Mittwoch um 17 Uhr kann der Schrein am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt verehrt werden. Um 19 Uhr findet eine Heilige Messe mit anschließender Marienandacht und Lichterprozession statt.

Am Freitag besteht in der Herz-Jesu-Kapelle ab 7.30 Uhr Gelegenheit zur Verehrung der Reliquien, ebenso am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Ab 17.30 Uhr wird der Schrein dann in die Kirche der Heiligen Familie (Am Brückelgraben 99) gebracht, wo um 19.30 Uhr eine Anbetungsnacht beginnt. Am Sonntag bleiben die Reliquien noch bis um 13 Uhr in der Kirche der Heiligen Familie, bevor sie ab 18 Uhr wieder in die Herz-Jesu-Kapelle zurückkehren. Dort wird der Schrein am Montag ab 7.30 Uhr bis zum Abend ausgestellt. Um 18 Uhr findet schließlich die Verabschiedung statt, woraufhin die Malteser die Reliquien nach Jockgrim und Rheinzabern transportieren.

Der Heiligenlegende nach erschien dem 14-jährigen Hirtenmädchen Bernadette Soubirous im Jahre 1858 nahe der Stadt Lourdes 18 Mal die Mutter Gottes. Sie forderte das Mädchen nicht nur auf, an jener Stelle eine Kirche bauen zu lassen, sondern zeigte ihr auch den Weg zu einer Grotte mit einer Quelle. Die Quelle wurde berühmt, nachdem sich ein blinder Mann die Augen mit Wasser daraus benetzt hatte und wieder sehen konnte. Im Jahr 1866 entschloss sich die junge Frau, in das Kloster der Caritas- und Schulschwestern in Nevers einzutreten. Sie starb im Jahr 1878. Am 8. Dezember 1933 sprach Papst Pius XI. die Seherin und Nonne schließlich heilig. mav

