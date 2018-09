Schritt für Schritt zum Traumhaus

Mannheim.Ihr Skelett besteht aus Holz, ihr Innenleben aus Hightech: Fertighäuser vereinen Erfahrung mit Technik für die Zukunft. Wie man nachhaltig und energieeffizient baut, darüber kann man sich beim Herbstfest im Deutschen Fertighaus Center auf dem Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Straße 111, informieren.

Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, stehen jeweils von 10 bis 17 Uhr Experten zur Beratung bereit. Rund 40 komplett eingerichtete Häuser von über 30 Herstellern dienen als „begehbare Baupläne“. Anhand dieser Beispielhäuser können Bauwillige herausfinden, wie viel Platz sie brauchen, welche Räume ihr Haus enthalten soll und welche Förderklasse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für sie in Frage kommt.

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Fertighaus zu errichten, hat viele Fragen: Welches Haus entwirft der Architekt für unser Grundstück? Wie planen wir barrierefrei? Was kostet ein Keller-Ausbau? Diese Themen haben die Berater ebenso auf dem Zettel wie Energiemanagement, Plus-Energie-Häuser und Lüftungsanlagen, Hausautomation und nachhaltiges Bauen. Bei ehemaligen Bauherren besteht die Möglichkeit, sich Tipps zu holen. In mehreren Häusern bieten Finanzierungsberater Einzelgespräche an und erläutern die unterschiedlichen Fördermittel von KfW bis „Kinderzuschuss“. So bekommen die Besucher einen Überblick darüber, was ihr Traumhaus kosten kann. Daneben können sie einen Blick in das Innere einer Bioklimawand werden. Vorträge informieren zum Beispiel über den geplanten Keller-Ausbau oder die Doppel-Wärmepumpe. Besonders auf zukünftsfähiges Bauen ist der Blick gerichtet.

Umrahmt wird die Ausstellung mit Live-Musik des Trios „Popcakes“ der Mannheimer Popakademie. Während sich die Eltern beraten lassen, kann der Nachwuchs am betreuten Mitmachprogramm teilnehmen. An Staffeleien dürfen Kinder – wie die Großen – ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Anschließend werden ihre Bilder fotografiert und sie können an einem Malwettbewerb teilnehmen. Zu gewinnen gibt es mehrere Erlebnisgutscheine für die ganze Familie – beispielsweise fürs Aquarium, einen Ausflug in den Kletterwald oder die Sommerrodelbahn. Auch Kinderschminken wird angeboten.

Wer gerne bastelt, kann sich an Windrädern versuchen. Für den körperlichen Ausgleich steht ein Bewegungsparcours zur Verfügung. Neben einem Gewinnspiel gibt es bei einer Verlosung zwei Saugroboter zu erlangen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. mor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018