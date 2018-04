Schubert trifft Glasunow

Anzeige

Mannheim.Wenige Monate vor seinem Tod im November 1828 hatte Franz Schubert jeglichen Optimismus verloren: „Freylich ist’s nicht mehr jene glückliche Zeit, in der uns jeder Gegenstand mit einer jugendlichen Glorie umgeben scheint, sondern jenes fatale Erkennen der miserablen Wirklichkeit.“ Seiner Musik tat diese Haltung allerdings keinen Abbruch, komponierte er doch noch im September 1828 ein mit zwei Celli besetztes Streichquintett, das posthum zu einem seiner bedeutendsten kammermusikalischen Werke werden sollte.

Das Mannheimer Streichquintett, bestehend aus Marie-Claudine Papadopoulos, Covadonga Alonso (beide Violine), Julien Heichelbech (Viola), Fritjof von Gagern und Alexandre Vay (beide Violoncello), spielt am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr im Oberen Foyer des Nationaltheaters (NTM) neben Schuberts Spätwerk auch Stücke von Alexander Konstantinowitsch Glasunow. Der russische Komponist gilt als eines der frühreifen Genies in der Musikgeschichte. Als er mit 27 Jahren sein ebenfalls mit zwei Celli besetztes Quintett komponierte, war er bereits seit drei Jahren Professor am Sankt Petersburger Konservatorium. Mit seinem Werk brachte er den kernigen Stil seines Lehrers Rimsky-Korsakoff mit der Eleganz Tschaikowskys zusammen. tge

Info: Sonntag, 29. April, ab 11 Uhr im Oberen Foyer des NTM. Karten für die Veranstaltung unter 0621/1680 150 und www.nationaltheater-mannheim.de