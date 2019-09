Schwarzer Humor geht vor

Mannheim.Schauspieler, Drehbuchautor und Monty-Python-Legende John Cleese gastiert im Mannheimer Rosengarten. Er spielt am Sonntag, 8. September, 19.30 Uhr, im Mozartsaal sein Soloprogramm „Last Time To See Me Before I Die“. Schwärzester britischer Humor ist bei diesem Auftritt des Komikers garantiert. Cleese zeigt in Mannheim auch die bekanntesten Gags aus seiner Zeit als Comedian. Neben seinem weltweiten Ruhm mit der Comedy-Gruppe Monty Python („Das Leben des Brian“, „Der Sinn des Lebens“) hatte Cleese große Erfolge mit der Fernsehserie „Fawlty Towers“ und dem Film „Ein Fisch namens Wanda“. see

