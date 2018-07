Schweben im Schein der Lichter

Anzeige

Edenkoben.Gelegenheit zu einer romantischen Lampionfahrt zum Burgfest auf der Rietburg bietet die Rietburgbahn in Edenkoben wieder am Samstag, 14. Juli. Auf dem ehemaligen Raubritterfest können sich die Besucher unter anderem mit Livemusik sowie Pfälzer Spezialitäten und Bier vom Fass verwöhnen lassen. Auch an der Talstation gibt es Leckeres vom Grill und Livemusik.

Die Sesselbahn bietet ihren Gästen an diesem Tag von 9 bis 0 Uhr die Möglichkeit, zur Burg hinauf zu schweben, wo sich den Besuchern zudem ein fantastischer Ausblick über die Rheinebene bietet. Bei Einbruch der Dämmerung wird dann jeder Sessel mit einem Lampion geschmückt. Infos gibt es unter Telefon 06323/18 00 oder 17 88 und unter rietburgbahn-edenkoben.de. mav