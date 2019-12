Schweine, Klee und Marzipan

Mannheim.Der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken hat noch bis einschließlich Montag, 23. Dezember, geöffnet. Abgelöst wird er nach den Feiertagen vom Silvestermarkt, der von Freitag, 27. Dezember, bis Dienstag, 31. Dezember, folgt.

An verschiedenen Ständen können Besucher kleine Silvester- und Neujahrsgeschenke erwerben: Am Stand von Guido Adrian gibt es handbemalte Schweine in allen Größen und Farben. Zum ersten Mal finden Besucher auch an einem Stand Glücksklee in Dosen. Wer individualisierte Wünsche und Grüße schenken will, kann nicht nur selbst hergestellte Spruchtafeln kaufen, sondern diese individuell beschriften lassen. Astrid Zarcos und ihr Mann Joaquin kommen aus Spanien und haben Naturkosmetik aus Olivenöl, handbemalte Keramik, mediterranen Honig und Olivenholzprodukte mit im Gepäck.

Bei Ursula Münch gibt es Neujahrsgrüße, die durch den Magen gehen: Glücksschweinchen und Schornsteinfeger aus Schokolade und Marzipan, gebrannte Nüsse und Mandeln. An einem weiteren Stand finden sich handgearbeitete Lichterblumen und -ketten. Für Kinder gibt es ein Karussell.

An Silvester, 31. Dezember, trifft man Schornsteinfeger auf dem Markt, die Glückscents verteilen. Spenden, die sie bekommen, gehen an die Aktion für krebskranke Kinder der Deutschen Leukämie ForschungsHilfe. Der Ortsverband Mannheim e.V. setzt sie zum Beispiel für Kunst- und Musiktherapie ein, den Klinikclown oder das Mutperlenprojekt, bei dem kranke Kinder speziell gefertigte Perlen zu ihren Behandlungen geschenkt bekommen. Der Silvestermarkt ist von 27. bis 30. Dezember werktags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, an Silvester selbst von 11 bis 14 Uhr. apt

