Schwetzingen huldigt dem Spargel

Schwetzingen.Schwetzingen zeigt Köpfchen – Spargelköpfchen! In diesem Jahr dreht sich in der mondänen Kreisstadt alles um das königliche Gemüse, denn dort wird nachweislich seit 350 Jahren Spargel angebaut. Deshalb stehen zum Auftakt der Spargelsaison – am Samstag, 21. April, um 14.30 Uhr erfolgt der offizielle Anstich – viele Höhepunkte an.

Dazu gehören auch drei Ausstellungen, die allesamt am heutigen Donnerstag eröffnet werden. Los geht’s um 11 Uhr mit einer Schülerausstellung am Durchgangsweg zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße (hinter dem Kaffeehaus). Das Motiv Spargel wird in gemalter, getöpferter oder geschnitzter Form diesen Bereich über die gesamte Spargelsaison hinweg schmücken. Drittklässler der lokalen Grundschulen erarbeiteten die Objekte unter der Leitung der Mannheimer Künstlerin Susanna Iris Weber.

Gleich nebenan schließt eine weitere Open-Air-Ausstellung an, die unter dem Titel „Spargel to go“ um 16.30 Uhr eröffnet wird. Hinter dem launigen Titel verbirgt sich ein begehbares Kochbuch, das Rezepte der Schwetzinger Landfrauen und Bürger, der amtierenden und ehemaligen Spargelköniginnen sowie einiger Sterneköche darbietet. Illustriert wird die Ausstellung „Spargel to go“ von historischen und zeitgenössischen Fotografien der Spargelstadt Schwetzingen. Ausstellungsbegleitet erscheint das Kochbuch „Spargel à la carte“, das zur Vernissage und in der Touristinformation erworben werden kann.