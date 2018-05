Schwetzingens Mega-Spargel-Party

Anzeige

Schwetzingen.Seit 350 Jahren wird in Schwetzingen Spargel angebaut – ein perfekter Anlass, dem königlichen Gemüse ein ganzes Jubiläumsjahr zu widmen. Der Spargelsamstag am 5. Mai von 10 bis 24 Uhr ist dabei ein besonderer Höhepunkt, er bündelt in der gesamten Innenstadt zahlreiche Angebote und Aktionen rund um den legendären Asparagus.

Das rauschende Fest, bereits zum zweiten Mal unter der Federführung des Stadtmarketings und dessen Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig, verspricht Genuss, Kultur, Mitmachen, Einkaufen und Party frei nach dem Motto „Schwetzingen zeigt Köpfchen.“ In diesem Jahr und dem Anlass entsprechend startet es mit einer Vernissage der besonderen Art: Der Künstler Yosef Bakir kreiert auf dem Schlossplatz live und quasi als Countdown zum Fest eine imposante Spargel-Skulptur aus feuchtem, fest komprimiertem Sand.

Wer also Köpfchen hat, der ist dabei und macht mit, wenn die Spargelstadt sein allseits bekanntes Alleinstellungsmerkmal feiert – wie gewohnt mit Schwung und allen Sinnen. Bunte und unterhaltsame Programmpunkte reihen sich dicht an dicht. Mit viel Musik und Darbietungen auf zwei Bühnen (Pfarrhof St. Pankratius und Kleine Planken) ist den gesamten Tag über für jeden Geschmack etwas geboten. Vereine, Gruppen, Schulen und Bands zeigen hier in einem breiten Spektrum von Tänzen, Gesang und Musik, was sie so alles können. Top-Act am Samstagabend ist die Kultband „Amokoma“. Mit „Black Music satt“ und wird die bekannte Mannheimer Formation die Kleinen Planken rocken.