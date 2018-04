Schwetzinger Festspiele: Ort für Austausch und Diskurs

Anzeige

Schwetzingen.Die Schwetzinger SWR Festspiele gehen jetzt in ihre 67. Saison und bieten vom 27. April bis zum 26. Mai 2018 ein breitgefächertes Programm, das Klangvielfalt erlebbar macht. Heike Hoffmann, seit 2017 künstlerische Leiterin der Festspiele, knüpft mit dem Festival-Thema „Übergänge“ an ihre erste Saison an, die unter dem Motto „Leidenschaft“ stand.

Und natürlich freut Hoffmann sich auf ihre zweite Saison. Die künstlerische Leiterin probt schon mit dem Regieteam an der Eröffnungsproduktion, der Uraufführung des Musiktheaters „Argo“ von José Sanchez-Verdú. Die Geschichte seines Stücks ist tief in der griechischen Mythologie verankert, es geht um das Goldene Vlies und das Schiff Argo samt den sogenannten Argonauten. Im Mittelpunkt steht Butes, der einzige Argonaut, der sich in die Fluten stürzt, als die 50 Männer vom Gesang der Sirenen angegriffen werden. Butes’ Übergang vom Leben in den Tod geht also ganz existenziell auf das Motto des Festivals ein.

Zusammenhalt stiften

Sie ist der Meinung, sagte Hoffmann im Gespräch mit dieser Zeitung, dass Kunst und Kultur in einer dramatisch auseinanderbrechenden Gesellschaft Werte vermitteln und Zusammenhalt schaffen könnten, dass sie sensibilisieren und Denkräume eröffnen könnten. In diesem Zusammenhang macht sie auf die identitätsstiftende Qualität von Kultur aufmerksam – besonders für die Region. Hoffmann: „Unser Programm richtet sich sowohl an ausgewiesene Kenner als auch an Menschen, die bisher weniger mit klassischer Musik in Berührung gekommen sind, sowie an Menschen jeder Altersgruppe. Wir wollen nicht nur ein Ort für Oper und Konzerte, sondern auch ein Ort für Austausch und Diskurs sein.“