Schwimmen im Sonnenschein

Anzeige

Ludwigshafen/Weinheim.Die Sonne zeigt sich zusehends von ihrer zuvorkommenden Seite, die Temperaturen steigen, kurz: Der Sommer naht mit eilenden Schritten! Damit wird es auch wieder Zeit, die Badesachen aus dem Schrank zu klauben, um für den Beginn der Schwimmsaison gewappnet zu sein. In Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher ist es bereits am Donnerstag, 10. Mai, so weit: Dort begrüßt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zwischen 8 und 9 Uhr alle Badegäste persönlich und lädt sie zu einem Begrüßungskaffee ein.

Bis zur Eröffnung gab es für das Team des Bereichs Sport viel zu tun, teilt die Stadt mit: Becken, Überlaufrinnen und Strömungskanäle sowie die beiden Rutschen wurden demnach gereinigt, Rohrleitungssysteme und Becken wieder gefüllt. Ebenso sind die Dusch-, WC- und Umkleideräume gereinigt sowie der gesamte Außenbereich im Bad mit den Sand- und Rasenflächen in Ordnung gebracht worden.

Über dem Matschspielplatz wurde das Sonnensegel wieder aufgebaut, Sitzauflagen, Bänke und Tische wurden montiert und rund 200 Müllbehälter im gesamten Gelände verteilt. Außerdem ist eine neue Groß- und Handicap-Schaukel für den Sandplatz nahe beim Weiher bestellt worden. Die Öffnungszeiten des Freibads in der neuen Saison sind montags bis mittwochs von 9 bis 20 Uhr, donnerstags von 7 bis 20 Uhr (nicht an Feiertagen), freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.