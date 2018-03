Schwungvoller Frühlingsstart

Anzeige

Zwei Stunden lang werden die blau uniformierten Musiker ab 16 Uhr unter der Leitung des seit einem Jahr amtierenden Dirigenten Wolfgang Rothenheber zeigen, welch breites Repertoire sie haben. Nur wenige der Mitglieder des Musikkorps sind Polizeibeamte. Bei vielen handelt es sich vielmehr um auch in anderen Formationen gefragte Musiker.

Am Ende des Konzerts darf das Badnerlied natürlich nicht fehlen. Der Eintritt kostet zehn Euro – wobei die Konzertkarten den Eintritt in den Luisenpark beinhalten, man also davor einen schönen Sonntagsspaziergang machen und die ganze Blütenpracht des Frühlings genießen kann.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich an der Pforte im Polizeipräsidium in L 6, 1 (wochentags zehn bis zwölf Uhr), beim Seniorenrat im Stadthaus N 1, bei Juwelier Benz in der Relaisstraße 59 in Rheinau, beim Café Kaufmann in der Gutenbergstraße 51 in Ketsch sowie bei Familie Lauer (Telefon 0621/876 24 10). Restkarten gibt es an der Tageskasse am Haupteingang des Parks.

