Sechs Streicher für Brahms’ Sextette

Mannheim.Das Streichsextett der Musikhochschule Mannheim wird am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr, etwas erklingen lassen, was von Zeit zu Zeit in Vergessenheit gerät: die Kammermusikwerke von Johannes Brahms.

Die ersten Stücke reiner Streicher-Kammermusik, die Brahms veröffentlichte, waren seine beiden Streichsextette, Nr. 1 B-Dur op. 18 und Nr. 2 G-Dur op. 36. Eine reine Streicherbesetzung der Kammermusikklasse von Susanne Rabenschlag wird diese nun wieder klangvoll ins Leben rufen.

Während Brahms für die Komposition seines ersten Streichsextetts op. 18 zwei Jahre brauchte, entstand op. 36 in lediglich sieben Monate und erfreute sich beim Publikum großer Beliebtheit. Nun werden zwei Violinen (Dumitrita Gore, Soir Cheon), zwei Violen (Leng Hung, Leonell Ortiz) und zwei Violoncelli (Gustav Hübner, Jooyun Choi) im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen diese beiden kammermusikalischen Werke aufführen und auch für das Mannheimer Publikum erlebbar machen.

Karten gibt es für 25 Euro auf allen Plätzen an den Kassen der Reiss-Engelhorn-Museen oder unter 0621/2 93 37 67. Der ursprünglich angekündigte Abend mit dem Cellisten Björn Schwarze und dem Pianisten Yunseok Seo findet aufgrund einer Erkrankung des Pianisten nicht statt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. mica

