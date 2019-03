Sechs Stunden feiern

Mannheim.Achtung Schlagerfans: Am 16. März findet die „Große Schlagernacht“ statt, und zwar auch der SAP Arena in Mannheim. Geschlagene sechs Stunden lang geben sich die Stars der Schlagerwelt auf der Bühne die Klinke in die Hand. Mit den besten Gute-Laune-Hits und schönsten Balladen bringen sie und ihre Fans alljährlich die Konzerthallen der Republik zum Brodeln und Beben, so auch nun wieder und zum wiederholten Male in Mannheim.

Auf der Gästeliste der diesjährigen Schlagernacht der Nächte stehen Howard Carpendale, der seit vielen Jahrzehnten auf den ganz großen Bühnen zu sehen ist, Vanessa Mai, die für alle ihre Alben mit Gold oder Platin ausgezeichnet wurde, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Münchener Freiheit, Voxxclub, Mickie Krause, Ben Zucker, der erst im Februar 2018 seine erste Tournee spielte, Senkrechtstarter Eloy de Jong, Mitch Keller und Sonia Liebing.

Wer sich auf die Show schon vorab einstimmen möchte, kann auf schlagernacht.de nachsehen. sba

